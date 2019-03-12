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متحدث الوزراء: اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني بحث سبل زيادة الاستثمارات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:57 م
اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني
كـريـم الخـطيب
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية؛ كان لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأكد «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بإنشاء مدينة صناعية يابانية متميزة، متمنيا تفعيل المقترح في أسرع وقت لأنه سيحدث نقلة صناعية كبيرة في مصر.

وأوضح أن المستثمرين اليابانيين درسوا جيدا الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر قبل اللقاء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء استمع جيدا للمستثمرين اليابانيين ومُمثلي الشركات اليابانية وبعض مطالبهم بشأن تسجيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قانون الجمارك سيحقق السيولة والمرونة للمستثمرين، لافتا إلى أنه سيتم تطوير منظومة الجمارك وتعديل قانون الاستثمار لجذب المستثمرين، وجلب نوع من الحوكمة وميكنة منظومة الجمارك لتقليل تدخل العنصر البشري.

ولفت إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار في مجال توسعات المصانع سيكون له مردود إيجابي، منوها بأن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات والحوافز الإضافية للمستثمرين، وأن الوفد الياباني والمستثمرين أعربوا عن إعجابهم بالمناخ الجديد للاستثمار في مصر.

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