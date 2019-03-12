ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هاآرتس: ترامب طلب 175 مليون دولار لدعم صفقة القرن

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:52 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض طلب تخصيص ميزانية قدرها 175 مليون دولار لصالح دعم خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لوثيقة الميزانية السنوية التي نشرت في واشنطن أمس.

وتابعت الصحيفة أن الميزانية لا تزال مجرد مقترح، حيث لم يقرها الكونجرس بعد.

ولفتت إلى أنه المبلغ المذكور تم تخصيصه بموجب طلب ميزانية خاصة لصندوق الترويج الدبلوماسي، والذي يهدف إلى دعم محاولات الإدارة للترويج لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن تكون ميزانية الصندوق خاضعة لسيطرة البيت الأبيض ، وسوف تكون قادرة على استخدامها متى حدث تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

ترشيحاتنا

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

البطلة الأولى للمرأة والساطور.. صعيدية علمت النساء ذبح وتقطيع أزواجهن في أكياس بلاستيك

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

علي جمعة لـ امرأة تشكو زوجها: انتوا السبب.. خليتوا الرجال ينحرفوا.. فيديو

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

وفاة والدة تركي آل الشيخ من الرضاعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

مستشار البنوك الأمريكية: وصول معدل النمو إلى 5.3% إعجاز
نبيل زكي: مؤشرات الاقتصاد أيام الإخوان كانت بالسالب
استشاري طرق: مجهودات مكثفة تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل.. فيديو
خبير أمني: إخضاع موظفي الدولة لتحليل المخدرات يحد من حركة الطلب عليها
خبير يطالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة منظومة النقل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟