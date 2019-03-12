هاآرتس: ترامب طلب 175 مليون دولار لدعم صفقة القرن

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض طلب تخصيص ميزانية قدرها 175 مليون دولار لصالح دعم خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لوثيقة الميزانية السنوية التي نشرت في واشنطن أمس.



وتابعت الصحيفة أن الميزانية لا تزال مجرد مقترح، حيث لم يقرها الكونجرس بعد.



ولفتت إلى أنه المبلغ المذكور تم تخصيصه بموجب طلب ميزانية خاصة لصندوق الترويج الدبلوماسي، والذي يهدف إلى دعم محاولات الإدارة للترويج لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.



وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن تكون ميزانية الصندوق خاضعة لسيطرة البيت الأبيض ، وسوف تكون قادرة على استخدامها متى حدث تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.