الاتحاد الأوروبي: لم يكن في الإمكان تقديم المزيد لإنهاء أزمة بريكست

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن حظوظ الخروج بلا اتفاق باتت "متزايدة بشكل كبير" في ظل نتائج تصويت التي مُنيت بها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الليلة الثلاثاء في مجلس العموم في التصويت على خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).





ورفضت أغلبية ساحقة من النواب البريطانيين خطة ماي بشأن الخروج في ثاني "تصويت حاسم" جاءت نتيجته برفض 391 نائبًا للخطة مقابل موافقة 242 بأغلبية 149 صوتًا.





وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إنه لم يكن في إمكان الاتحاد الأوروبي المساعدة بالمزيد لإنهاء أزمة بريكست.





وبعد نتيجة التصويت، قالت ماي في مجلس العموم إنها "تأسف بشدة للقرار الذي اتخذه هذا المجلس الليلة"، موضحة "لا زلت أعتقد إلى الآن أن النتيجة الأفضل تتمثل في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة عبر اتفاق، وأن الاتفاق الذي تفاوضنا عليه هو الأفضل والوحيد المتاح".



