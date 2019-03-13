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رياضة

أحمد شوبير: يجب تكريم حسن شحاتة خلال أمم أفريقيا 2019.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:15 ص
حسن شحاته
حسن شحاته
محمد رشاد
أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ضرورة تكريم حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 15 يونيو المقبل، وحتى 13 يوليو الذي سيشهد حفل الختام والمباراة النهائية.

وقال "شوبير" خلال تقديمه برنامج ملعب أون على قناة "أون سبورت": يجب على اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية برئاسة محمد فضل تكريم أساطير الكرة المصرية وبالتحديد اللاعبين الذين لم يقيموا مباراة اعتزال".

وأضاف: "يجب تكريم اسم كبير مثل حسن شحاتة الذي قاد منتخب مصر للفوز بأمم أفريقيا 3 مرات على التوالي أعوام 2006 ،2008 ،2010، ولا نقتصر على تكريمه من الجهات المسئولة فى الدولة آنذاك ، فهو قيمة كبيرة فى تاريخ الزمالك والكرة المصرية".

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