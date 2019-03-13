أحمد شوبير: يجب تكريم حسن شحاتة خلال أمم أفريقيا 2019.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ضرورة تكريم حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 15 يونيو المقبل، وحتى 13 يوليو الذي سيشهد حفل الختام والمباراة النهائية.





وقال "شوبير" خلال تقديمه برنامج ملعب أون على قناة "أون سبورت": يجب على اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية برئاسة محمد فضل تكريم أساطير الكرة المصرية وبالتحديد اللاعبين الذين لم يقيموا مباراة اعتزال".



