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اقتصاد

محاضرة بمعرض 2019-MIPIM بفرنسا عن المشروعات المصرية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:31 م
خلال المحاضرة
خلال المحاضرة
امنة عبد العظيم
ألقى مسئولو مكتب دار الهندسة بلندن، محاضرة عن المشروعات المختلفة بالدولة المصرية، وذلك فى اليوم الثاني لفعاليات معرض MIPIM 2019 العقارى، الذى يُقام حاليًا بمدينة كان الفرنسية.

وخلال المحاضرة، تناول مسئولو المكتب، جهود الدولة المصرية لزيادة نسبة المعمور بالسكان من المساحة الإجمالية للدولة، والذى يبلغ حاليًا حوالى 7 ٪، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن زيادة نسبة المعمور بالسكان يُعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لاستيعاب الزيادة السكانية، وهو ما يُمثل عنصر جذب للسوق المصرية، وعاملًا مساعدًا لتطوير الاستثمار العقارى.

وعرض مسئولو مكتب دار الهندسة بلندن، مشروعات المكتب بمصر، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، يُعد الأول من نوعه فى الدولة المصرية، حيث يضم أطول برج فى أفريقيا "البرج الأيقونى" بارتفاع 385 مترًا.

وقدموا شرحًا لمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يُعد من أكبر الحدائق المركزية فى المنطقة، ويضم جميع الأنشطة الخدمية، موضحين أنه جارٍ ربط العاصمة الإدارية بباقى المدن، من خلال القطار السريع، والذى يُعد عاملًا مهمًا لنجاح العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم خلال المحاضرة، مناقشة المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية فى المجالات المختلفة بالتعاون مع مكتب دار الهندسة فى مصر.

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