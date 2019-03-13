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محافظات

درة: مياه الشرب بقرية الشواشنة مطابقة للمواصفات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:35 م
رئيس شركة ميا الشرب
رئيس شركة ميا الشرب بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى بخصوص بعض شكاوى المواطنين بقرية الشواشنة من تضرره من جودة مياه الشرب وذلك خلال اتصال تم بينه وبين رئيس الشركة .

وقال اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة، إنه فور تلقيه البلاغ أصدرت تعليماته على الفور لقطاع المعامل لبحث الشكوى على أرض الواقع والتأكد من جودة مياه الشرب ومدى مطابقتها لكافة المواصفات المصرح بها، مضيفا: "بالفعل تم نزول سيارات المعامل المتنقلة لمنزل الشاكى بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق وتم أخذ أكثر من عينه من عدة أماكن وشوارع متفرقة بالقرية وتم تحليلها وثبت أنها مطابقة للمواصفات ولا يوجد بها اى مشكلة تتعلق باللون أو الطعم أو الرائحة وأن مياه الشرب بالقرية مطابقة ولا يوجد هناك اى مشكلة".

وأضاف درة ، أن قطاع المعامل داخل الشركة حاصل على شهادة الأيزو في مراقبة وجودة مياه الشرب وأنه يتم مراقبة مياه الشرب بداية من مصادر المياه ومأخذها ومراحل تنقيتها حتى وصولها لشبكات المستهلكين من خلال معامل متواجدة داخل المحطات الخمس الخاصة بتزويد كل مواطنى المحافظة بمياه الشرب النقية بجانب المعامل المتنقلة التى تجوب كافة القرى والعزب والنجوع من خلال سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة وفنيين وكيميائيين على أعلى مستوى ويقومون بالتحرك الفورى فور تلقى بلاغ أو شكوى من اى مواطن.

وطالب رئيس مجلس الإدارة، المواطنين بتحرى الدقة قبل التحدث فى مشاكل تخص جودة مياه الشرب لأنها قد تحدث بلبلة بين المواطنين فمياه الشرب لا تخرج من اى محطة إلا وأن تكون مطابقة لكافة المواصفات المصرح بها وعندما تكون هناك اى مشكلة فى مصادر المياه التى تغذى المحطات من ارتفاع نسب العكارة فالشركة لا تترد لحظة واحدة فى إيقاف المحطة عن العمل حفاظا على صحة مواطنى المحافظة.
درة: مياه الشرب بقرية الشواشنة مطابقة للمواصفات
درة: مياه الشرب بقرية الشواشنة مطابقة للمواصفات
درة: مياه الشرب بقرية الشواشنة مطابقة للمواصفات

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