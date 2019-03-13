تفاصيل ندوة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الفيوم.. صور

نظمت سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي" بالمكتبة المركزية حاضر خلالها الدكتور قوت القلوب النجار الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.



ناقشت قوت خلال الندوة تعريف التخطيط الاستراتيجي والذي يعتبر التخطيط بعيد المدى والذى يشمل جميع المتغيرات الخارجية والداخلية ويقوم بتحديد جميع القطاعات المستهدفةاخذًا فى الاعتبار الرؤية المستقبلية للمؤسسة وعلاقات التكامل بين جوانب المؤسسة حيث يعتبر التخطيط الاستراتيجي واحدًا من أهم المكونات الاستراتيجية للإدارة لتحقيق الرؤية والرسالة بأعلى كفاءة ممكنة حيث تعود أهمية التخطيط فى الاعتماد على دراسات واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ.



وأشار إلى أنواع التخطيط الاستراتيجي وهي خطط طويلة الأجل وخطط متوسطة الأجل وخطط قصيرة الأجل وأن من أهم فوائد التخطيط الاستراتيجي الاستخدام الأمثل للموارد وقياس الأداء والتعرف على نقاط القوة والضعف كما أنه يمر بعدة مراحل المرحلة الأولى صياغة وبناء الاستراتيجية والمرحلة الثانية تنفيذ الاستراتيجية والمرحلة الثالثة التقييم والمتابعة.



