الرئيس العراقي يؤكد حرصه على تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، مشيرا إلى سعي بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.



وقال صالح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي - "إن العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عمومًا".



وأضاف أن بغداد تتطلع أن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة، مؤكدا سعي العراق لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية.



من جهته، أعرب الوزير السعودي عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين .