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رياضة

سمير كمونة : الترسانة خطف نقطة التعادل أمام جمهورية شبين

الخميس 14/مارس/2019 - 07:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد سمير كمونة المدير الفني لفريق جمهورية شبين ، أحقيته في تحقيق الفوز على حساب منافسه الترسانة في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأضاف كمونة في تصريحاته عقب المباراة: الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وترتيب الجدول سببا ضغطا كبيرا على اللاعبين وبالتالي لم يحققوا كل ما هو مطلوب منهم قبل المباراة.

وأكمل: "الترسانة من وجهت نظري استطاع خطف نقطة أمامنا وكنا الأفضل طوال الشوط الأول وفي الثاني أضعنا الكثير من الفرص أمام الشواكيش ولعبنا على المكسب لحاجتنا لحصد الثلاث نقاط".

واختتم: "نحاول خلال المباريات المقبلة إبعاد الفريق عن الهبوط ومراكز الخطر والوصول الى مركز متقدم في جدول ترتيب مجموعة القاهرة".

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بين فريقي جمهورية شبين والترسانة ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

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