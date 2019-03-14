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منوعات

فيسبوك يلجأ لـ تويتر بعد توقف الخدمة.. اقرأ التفاصيل

الخميس 14/مارس/2019 - 07:15 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فى العالم "فيسبوك"، تغريدة على "تويتر"، للتعليق على أزمة العطل الفني الذى أصاب خدمات فيسبوك بما فيها واتساب وانستجرام مساء أمس الأربعاء.

وقالت: "نتيجة للتحديثات التى قمنا بها على السيرفر الخاص بنا.. تعطلت الخدمة عند العديد من المستخدمين عبر التطبيق على هواتفهم ومن خلال أجهزة الحاسوب..وقمنا بحل المشكلة الآن ونعتذر عن العطل الفني الذى أصاب الخدمة.. ونقدر صبركم للغاية حول الموقف".

كان اشتكى رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" من توقف الخدمة، حيث واجهوا صعوبة فى تصفح الـ"timeline" والمنشورات من قبل الأصدقاء، وإرسال الرسائل، خاصة التي تحتوي على صور أو فيديو.

عبر الرواد عن غضبهم من توقف الخدمة، وعلى الجانب الآخر تضررت منصة "إنستجرام"، بمشاكل في نشر المنشورات أو التعليق عليها، لتصبح المنصات الثلاث خارج الخدمة منذ مساء أمس، الأربعاء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فالمشكلة لم تواجه فقط الأفراد، ولكن وصلت إلى حسابات المؤسسات الإعلامية وغيرها.

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