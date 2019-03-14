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فن

شاهد إطلالة ملك قورة بالكاجول.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 08:44 م
ملك قورة
ملك قورة
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة ملك قورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من جلسة تصوير حيث ظهرت خلال الصور بإطلالة جذابة بملابس كاجول، نالت اعجاب متابعيها.

وتتسم إطلالات ملك قورة بأنها تجمع بين الأناقة والبساطة والبعد عن التكلف، بالإضافة إلى ذلك فإنها تفضل تسريحات الشعر البسيطة، ووضع المكياج الذى يبرز جمال ملامحها.

يذكر ان ملك قورة تشارك حاليا فى تصوير دورها بمسلسل "سوبر ميرو" مع الفنانة ايمى سمير غانم، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم فيه شخصية بطبيعة كوميدية ومختلفة عما ظهرت به فى العامين الأخيرين.

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