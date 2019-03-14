قوات الجيش اليمني تُحبط هجوما لميليشيا الحوثي بالجوف

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجومًا لميليشيا الحوثي في مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" عن أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود قوله إن عناصر من الميليشيا، حاولت التسلل باتجاه مواقع في سلسلة جبال الربعة وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع والفرار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، فيما أسرت قوات الجيش عددًا من عناصرها.