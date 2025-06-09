بعد أكل اللحمة .. احترس من علامات النقرس

يعد النقرس من أكثر الأمراض التى تزداد احتمالات الإصابة بها عند تناول اللحوم خاصة الحمراء.

ويزداد في عيد الأضحى تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير فكيف تكتشف علامات النقرس بسرعة للتمكن من السيطرة عليها؟!

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك تظهر علامات النقرس وأعراضه دائمًا بشكل مفاجئ، وغالبًا ما يكون ذلك في الليل ومنها ما يلي:

ألمًا شديدًا في المفاصل



عادةً ما يؤثر النقرس على إصبع القدم الأكبر، ولكنه قد يصيب أي مفصل وتشمل المفاصل الأخرى التي تشيع إصابتها الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين وأصابع اليدين وعلى الأرجح، يصل الألم إلى أقصى درجات حدته بعد بدايته بنحو أربع ساعات إلى 12 ساعة.

الشعور بعدم الارتياح

بعد اختفاء الألم الأكثر حدة، قد يستمر الشعور بعدم الراحة في بعض المفاصل لمدة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ومن المرجح أن تستمر الهجمات اللاحقة لفترة أطول وتؤثر على المزيد من المفاصل.



التهاب واحمرار

تصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء اللون.

محدودية نطاق الحركة

فمع تفاقم حالة النقرس، قد لا تكون قادرًا على تحريك مفاصلك حركة طبيعية.

علامات الخطر

يُرجى الاتصال بالطبيب إذا شعرت بألم مفاجئ وشديد في مفصل من مفاصل الجسم.

فقد يؤدي النقرس في حالة عدم علاجه إلى تفاقم الألم وتلف المفاصل لذا اطلب الحصول الرعاية الطبية على الفور إذا أُصبت بالحمى وشعرت بالتهاب وسخونة في المفصل، وهو ما قد يكون علامة على الإصابة بالعدوى.