صبا مبارك عن نهاية "ورد على فل وياسمين": لم أتمنَّ وفاة إلهام.. وتجربتي مع والدي جعلت الشخصية قريبة مني

كشفت الفنانة صبا مبارك عن رأيها في النهاية التي انتهى بها مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن تلقى شخصية "إلهام" مصيرها بالوفاة، لما تحمله الشخصية من أبعاد إنسانية أثرت فيها على المستوى الشخصي.

وقالت صبا مبارك، في تصريحات خاصة، إنها كانت تتمنى نهاية مختلفة للشخصية، موضحة: "ماكنتش حابة إلهام تموت في النهاية"، مشيرة إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين حياتها الواقعية والشخصية التي قدمتها خلال أحداث العمل.

وأضافت أن هذا التقاطع يعود إلى تجربة عاشتها مع والدها الراحل، قائلة: "والدي الله يرحمه كان مريض أورام، وكان زيه زي إلهام.. عمره ما اشتكى ولا أظهر ألمه"، مؤكدة أن هذه التجربة جعلتها تتفاعل مع الشخصية بشكل صادق، وقدمتها بإحساس مختلف.

وأثارت النهاية الأخيرة لمسلسل "ورد على فل وياسمين" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد للنهاية التي اعتبرها منطقية ومؤثرة، وبين من رأى أن شخصية "إلهام" كانت تستحق نهاية أكثر تفاؤلًا.

ويضم مسلسل "ورد على فل وياسمين" نخبة من النجوم، أبرزهم صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، هديل حسن، وليد فواز، ياسر عزت، سلوى محمد علي، فدوى عابد، وردشان مجدي، ندى عادل، وإيمان الشريف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمد عبد التواب.