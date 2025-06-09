إجباري.. إبراهيم فايق يرد على منتقدي انحيازه للأهلي

رد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على انتقادات البعض له بانحيازه للأهلي خلال الفترة الأخيرة في برنامجه الكورة مع فايق على قناة MBC مصر.

وكتب إبراهيم فايق في منشور له عبر فيس بوك: ‏أحيانا بتخيل إن فيه بديهيات مش محتاجة شرح.. يعني لما بنقول في تغطية كأس العالم للأندية إحنا مش هنبقى على الحياد.. فده طبيعي.. لأن ده الأهلي صاحب الشعبية الجارفة اللي بيمثل مصر حرفيا في واحدة من أهم بطولات العالم، واللي بينافسه فرق كلها أجنبية.. بورتو وبالميراس وانتر ميامي..

وأضاف: في الحقيقة يعني أنا مش فاهم مين من مشجعي الأندية دي في العالم منزعج أن MBC MASR هتشجع الأهلي وهتختار أكتر محللين أهلاوية بيتمتعوا بالحب والشعبية علشان يبسطوا جمهور الأهلي ؟!

وتابع فايق: ‏لما نبقى نتكلم عن بطولة محلية.. هنقف على الحياد ووقتها ده مش اختيار ده.. ده اجباري؛ إنما في كأس العالم للأندية الأمر غيييير مع ⁧‫بابا الشغلانة‬⁩.. ‏وخد دي من على طرف المعلقة.. استعدوووووا للمفاجآت.