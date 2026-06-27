قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. بعد قليل
صدام محتمل مع ميسي.. طريق منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ 32 بالمونديال
قبل اداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 غداً.. توزيع الدرجات وشرط النجاح
لتراكم البطاقات.. غياب مهند لاشين عن مباراة مصر وأستراليا فى دور الـ 32
يواجه أستراليا 3 يوليو.. منتخب مصر يتعادل مع إيران ويتأهل لدور الـ 32 بالمونديال لأول مرة
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
فيضانات عارمة تجتاح غرب اليابان وإجلاء أكثر من مليون شخص
بلجيكا في الصدارة .. ترتيب مجموعة مصر في المونديال
مصر واستراليا .. موعد مباراة المنتخب في دور الـ 32 بالمونديال
أسوأ مباراة للفراعنة.. فتحي سند ينتقد أداء منتخب مصر أمام إيران
مصر في دور الـ32 بكأس العالم 2026.. تعرف على قائمة المتأهلين فى المونديال حتي الآن
بلجيكا تكتسح نيوزيلندا بخماسية وتحسم صدارة مجموعة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم
طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم
شيماء جمال

تنطلق فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 للقسم العلمي، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما بدأت امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجّه بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط والطمأنينة ويعين الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

وأكد الشيخ عبد الغني، حرص الأزهر الشريف على الإعداد المبكر لموسم الامتحانات من خلال خطة متكاملة شملت تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وخروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف.

متابعة الحالات الصحية للطلاب

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر الشريف وفر طبيبًا داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، مشددًا على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يُعتد بها إلا من خلال لجنة طبية معتمدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن عملية الاختيار تتم بعناية ودقة شديدتين، مع التأكيد المستمر على ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

ولفت إلى أن أعمال التصحيح تبدأ عقب انتهاء الامتحانات، وأن أوراق الإجابة تخضع لثلاث مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة وحصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدد الشيخ أيمن عبدالغني، على أن الأزهر الشريف ينظر إلى امتحانات الثانوية الأزهرية باعتبارها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، ويعمل على توفير جميع الإمكانات التي تكفل خروجها بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.

الثانوية الأزهرية الازهر العلمي امتحان اللغة الانجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

أحمد دويدار

دويدار يتغنى بأداء منتخب مصر بعد الصعود لدور 32 بكأس العالم

أحمد شوبير

دون أي هزيمة.. شوبير يتغنى بتألق منتخب مصر بعد الصعود لدور 32

منتخب إسبانيا

إسبانيا تحسم الصدارة بفوز ثمين على أوروجواي

بالصور

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد