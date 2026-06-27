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دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق 2026.. أفضل الأدعية المستجابة لتيسير الحفظ وعدم النسيان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق 2026.. أفضل الأدعية المستجابة لتيسير الحفظ وعدم النسيان

دعاء قبل الامتحان للنجاح
دعاء قبل الامتحان للنجاح
أحمد سعيد

يحرص الطلاب قبل دخول الامتحان على التوجه إلى الله وقول دعاء قبل دخول الامتحان ، لطلب التوفيق والنجاح وتيسير الإجابة وتثبيت المعلومات، ويعد الدعاء في هذه الحالة من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور خلال موسم الاختبارات، لما للدعاء من أثر عظيم في بث الطمأنينة والسكينة في النفس، مع الأخذ بالأسباب والاجتهاد في المذاكرة، وفي السطور التالية نعرض مجموعة من أفضل الأدعية المأثورة والمستحبة قبل دخول لجنة الامتحان.

أفضل دعاء قبل دخول الامتحان

من أسرار التوفيق هو الدعاء حيث يقوم الطالب بترديد دعاء قبل الامتحان ليطلب من الله سبحانه وتعالى السداد والنجاح لذا يفضل أن يقول الطالب: 

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك، وقلبي بخشيتك، إنك على كل شيء قدير.

دعاء تيسير الإجابة وعدم النسيان

أفضل ما يبدأ به الطالب قبل الامتحان هو أن يقول دعاء قبل الامتحان ليطلب من الله التوفيق والسداد في الاختبار ومن أفضل صيغ الدعاء قبل دخول لجنة الامتحان أن يقول الطالب:

  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.
  • اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وافتح عليَّ فتوح العارفين، وارزقني حسن الإجابة والتوفيق.
  • اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا.
  • لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إنّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم، اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.
  • اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.
  • اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.
  • اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

دعاء النجاح والتوفيق

اللهم وفقني لما تحب وترضى، واجعل النجاح حليفي، وبارك لي في جهدي وتحصيلي، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، فوفقني وأعني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: (الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

أذكار تبعث الطمأنينة قبل الامتحان

  1. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
  2. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
  3. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
  4. اللهم إني أسألك التوفيق والسداد والنجاح في أمري كله.
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