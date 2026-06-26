دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين.. أدعية مستجابة مكتوبة

يحرص المسلمون الصائمون على ترديد أفضل الأدعية خاصة دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين؛ لاغتنام فضل هذا اليوم المبارك من شهر المحرم، حيث يجتمع فيه فضل الصيام مع الذكر والدعاء، ويبحث كثيرون عن أفضل دعاء الصائم المستجاب، وأدعية الرزق وتفريج الهموم، لما للدعاء حال الصيام من منزلة عظيمة ورجاء في الإجابة، وإليكم في السطور التالية أفضل الأدعية بهذه المناسبة المباركة.

أفضل الأدعية المستحبة للصائم

يفضل لكل مسلم أن يكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا اليوم المبارك لطلب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجات.. ومن أفضل صيغ دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين أن يقول:

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني صيامي ودعائي، واجعلني من المقبولين الفائزين برحمتك ورضوانك.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تقضي حاجتي، وتشرح صدري، وتيسر أمري، وتبارك لي في رزقي، وتفتح لي أبواب الخير والرحمة والبركة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا، وبارك لي فيما أعطيتني، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب عليّ توبة نصوحًا، إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقني من واسع فضلك، وبارك لي في مالي وأهلي وعملي.

رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

اللهم افتح لي أبواب رزقك ورحمتك وبركاتك.

دعاء اليوم الحادي عشر من محرم لقضاء الحوائج

خير ما يفعله الصائم هو ترديد دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين من أجل قضاء الحوائج ومن أفضل صيغ الدعاء في هذه الحالة أن يقول المؤمن:

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء المغفرة والتوبة في الحادي عشر من محرم

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستحب أيضا في دعاء التوبة والرجوع إلى الله أن يقول اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّ الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها. استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.

اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.

ما هي آداب الدعاء المستجاب؟

وفي إطار توضح أهم آداب بداية الدعاء المستجاب، قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء أمر محبوب شرعًا وأن الله تعالى وعد عباده الإجابة في قوله تعالى «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وحدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، عددا من آداب الدعاء المستجاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء ومنها: