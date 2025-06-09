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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يتفقد محطتي مصر والشهداء ويحذر من تكرار رشق القطارت بالحجارة

كامل الوزير - وزير النقل والصناعة
كامل الوزير - وزير النقل والصناعة
حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام  وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على اتخاذ  الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كافة أنحاء الجمهورية  ومنها رحلات خط القاهرة أسوان وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري ثم تفقد  بهو المحطة والأرصفة متابعا دخول وخروج  الركاب من بوابات التذاكر الإلكترونية التي تساهم في عدم دخول الركاب للارصفة بدون تذكرة، حيث أكد الوزير على مسئولي السكك الحديدية بضرورة وجود مسئولي الصيانة الخاصة بالبوابات على مدار الساعة لإصلاح أي أعطال مفاجئة واتخاذ كافة التدابير  التي تكفل عدم حدوث زحام بالأرصفة و تنظيم أكشاك البيع في الساحة الخارجية والداخلية بشكل متناسق يحافظ على المظهر الحضاري للمحطة وتكثيف اللوحات الإرشادية في الساحة الخارجية وداخل المحطة وزيادة عدد صناديق القمامة داخل المحطات والاستمرار في أعمال النظافة على مدار الساعة بها وكذلك المحافظة على نظافة القطارات من الخارج وإعلام الجمهور بشكل مستمر بمواعيد قيام القطارات بمختلف الخطوط.

وخلال جولته بأرصفة المحطة شاهد الوزير عدد من شبابيك قطار رقم 1011 القادم من أسوان للقاهرة وقد تم رشقها بالحجارة فوجه الوزير باستمرار حملات التوعية الخاصة بالتحذير من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومناشدة المواطنين بالمساهمة مع هيئة السكك الحديدية في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة وضرورة الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا  وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة  واستمرار عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة الى وكلاء وزارة التربية والتعليم  وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها  السلبية التى تتسبب في تعريض حياة  الركاب وسائقي القطارات للخطر، و تعطيل مسير القطارات  وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

كما  أكد  الوزير خلال جولته على ضرورة انتشار كافة القيادات في المحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل،مشيرا، إلي أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة مؤكدا على ضرورة ان يتسابق الجميع لخدمة الركاب لاستمرار  تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

التقى الوزير بعدد من الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور بمختلف الخطوط حيث أكد الوزير على  استمرار تحديث مرفق السكك الحديدية واستمرار  تنفيذ الخطة الشاملة لتطويره والتي تشمل 5 محاور رئيسية .. الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ، و الثاني هو تطوير عناصر البنية الأساسية (السكة – المزلقانات – المحطات -) .. والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات علي الشبكة .. والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل .. وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد.

كما أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق (التبادلية بين الخطين الأول والثاني) عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور  عدد من قطارات الخطين الأول والثاني ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في اي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع عودة المواطنين غدا بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك  بالإضافة الى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة.

أكد الوزير على ضرورة تسابق الجميع على تقديم  مستويات خدمة مميزة لجمهور الركاب خاصة مع حرص الوزارة على توفير وسائل نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة يقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

كامل الوزير وزير الصناعة عيد الأضحى السكك الحديدية وزير النقل محطة مصر محطةً الشهداء مترو الأنفاق

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