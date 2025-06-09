إعلام فلسطيني: ارتفاع حصيلة الشهداء في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن القصف الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة، تسبب في استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

العدوان على خان يونس

أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن سبعة شهداء ارتقوا، وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، إلى جانب ارتقاء آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، في حين ارتقت مواطنة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وكالة وفا أن طفلة استشهدت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى آخران في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.