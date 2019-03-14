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منوعات

العثور على مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء من أديداس .. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 08:48 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف علماء آثار عن عثورهم على مومياء قديمة يصل عمرها إلى 1500 سنة، في كهف بمنطقة "ألتاي" الجبلية بمنغوليا، حيث كانت بقايا المومياء ملفوفة في ثوب من الخيش هي الأولى من نوعها لسكان منطقة آسيا الوسطى.

وبحسب سكاى نيوز، أوضح الباحث في متحف "خوفد" بمنغوليا، بي. شوخباتار، أن المومياء لا تعود لشخص من النخبة، والراجح حسب قوله، هو أن تكون لامرأة، بالنظر إلى عدم وجود قوس الرماية داخل القبر.

وأضاف أن عملية إزالة الثوب عن المومياء تجري بعناية فائقة، وبمجرد انتهاء هذه العملية، سيكون الباحثون قادرين على تحديد الجنس، على نحو أكثر دقة.

في غضون ذلك، أبدى معلقون على صور المومياء ما قالوا إنها شكوك مشروعة، لأن حذاء المومياء يبدو شبيها بما تصنعه "أديداس" في عصرنا.

وعلى صعيد آخر، عثر الباحثون على بقايا حصان وأشياء أخرى مصاحبة له مثل قوس الرماية واللجام، وتشير الفرضيات الحالية، إلى تقديم ذلك الحيوان بمثابة قربان.
العثور على مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء من أديداس .. صور
العثور على مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء من أديداس .. صور

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