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توك شو

هالة فاخر تكشف تفاصيل ما حدث مع والدة حفيدتها.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 11:32 م
هالة فاخر
هالة فاخر
أيمن سيد
قالت الفنانة هالة فاخر، أن والدة حفيدتها هى من ذهبت الى القضاء اولا وأنها لجأت للقضاء كردة فعل على ذلك مشيرة الى ان الحكم كان في صالحها بملغ الـ1500 جنيه لم يكُ شئ يذكر مقارنة بما كانت تدفعه لها أكثر من هذا .

واضافت فاخر فى حوارها لبرنامج " تحت السيطرة " ان المشكلة بدأت بزواج صغار دون تفكير حيث ان ابنها لم تكُ لديه تجارب سابقة مشيرة الى انها حينما عرضت مبلغ شهرى اكثر من هذا رفض.

وتابعت: انه كان يجب على الاعلامية بسمة وهبة التى عرضت المشكلة بأن تستضيف جميع الاطراف فى قضية حفيدتها مشيرة الى انه لا يوجد قضية حاليا فى المحاكم .

واستكملت: بانها لن تجلس بجوار حفيدتها ياسمين نهائيا لانهم اختفوا من حياتها مشيرة الى انه بعد كل هذة السنوات لا يمكن ان تتطبع معها، مشيرة الى انها لن تستطع ان تشرح ما فعلته امها معها ، موضحة انه من الصعب ان تشرح لها ما حدث لانها لن تستوعب .

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