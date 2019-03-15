حسين السيد يكشف تفاصيل إيقافه عن اللعب في الدوري السعودي

كشف حسين السيد لاعب الاتفاق السعودي، والمُعار من النادي الأهلي عن كواليس إيقافه عن اللعب في الدوري السعودي بعد اعتراضه على الحكم في إحدى مباريات الدوري .



وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "المشكلة كانت أول مرة في حياتي أتعصب أثناء المباراة واعترفت بخطئي عقب المباراة مباشرة".



وتابع: "الجميع وقف بجانبي بدءا من جماهير الاتفاق مروًا بـ رئيس النادي، وأحب الجميع في السعودية لأن الجميع وقف بجانبي، أشكرهم على ذلك".



وأختتم : "المباراة كانت أمام النصر ولعبت مباراة جيدة، وتعرضت للطرد قبل نهاية المباراة ولم يؤثر طردي على مجريات المباراة".

