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رياضة

حسين السيد يكشف تفاصيل إيقافه عن اللعب في الدوري السعودي

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
أحمد هاني
كشف حسين السيد لاعب الاتفاق السعودي، والمُعار من النادي الأهلي عن كواليس إيقافه عن اللعب في الدوري السعودي بعد اعتراضه على الحكم في إحدى مباريات الدوري .

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "المشكلة كانت أول مرة في حياتي أتعصب أثناء المباراة واعترفت بخطئي عقب المباراة مباشرة".

وتابع: "الجميع وقف بجانبي بدءا من جماهير الاتفاق مروًا بـ رئيس النادي، وأحب الجميع في السعودية لأن الجميع وقف بجانبي، أشكرهم على ذلك".

وأختتم : "المباراة كانت أمام النصر ولعبت مباراة جيدة، وتعرضت للطرد قبل نهاية المباراة ولم يؤثر طردي على مجريات المباراة".

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