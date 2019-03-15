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أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعا أيمن عبدالمجيد، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

وقال عبدالمجيد، إن انتخابات الصحفيين، يوم مشهود في تاريخ المهنة، يتكرر كل عامين، مسطرًا بحروف من ذهب، ويفتح صفحة جديدة في سجلات نقابتنا العريقة ، وآلياتها الديمقراطية، في تكليف من يتحمل أمانة مسؤولية المهنة ومصالح الزملاء.

وأضاف أن الجمعية العمومية، تكتمل بتسجيل ٢٥٪؜ من أعضاء الجمعية العمومية، المقيدين بجداول المشتغلين، ويبلغ عددهم ٩٢٥٦ زميلا، وإن المسددين للاشتراك ممن لهم حق التصويت بلغ عددهم حتى آخر إحصاء ٨٦٧٠ زميلا.

وأشار عبدالمجيد، إلى أنه يحق لـ ٥٨٦ من الزملاء غير المشددين للاشتراك، الحضور والتسديد اليوم، كشرط لتمكينهم من حق التصويت، ويوجد موظف مختص لتسهيل الاشتراك، موضحا أنه يحق لهم التصويت بعد سداد الاشتراك.

وتنعقد الجمعية العمومية بتسجيل، ٢٣١٥ من الزملاء، لتنعقد عقب ذلك الجمعية العمومية، التي تناقش جدول أعمالها والمقترحات المقدمة، وتتخذ قراراتها بشأن مقترح مجلس النقابة، الخاص بتعديل شروط تكويد الصحف الجديدة، ولائحة القيد وغيرها من الأمور، وكذا قرار بدء التصويت لانتخاب نقيب جديد، ونصف أعضاء المجلس.

وأوضح عبدالمجيد أنه يستمر التصويت حتى السابعة مساءً في ٣٠ لجنة بمقر النقابة بالقاهرة، ولجنة ٣١ في الإسكندرية.

ويتنافس في الانتخابات، ١١ مرشحًا على مقعد النقيب، و٥١ مرشحًا على ٦ مقاعد بمجلس النقابة.

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