كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: إنه في إطار تطوير كليات جامعة القاهرة، تم إدخال تخصص الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث تم إنشاء قسم متكامل للذكاء الاصطناعي بكافة تخصصات هذا الفرع من علوم المستقبل، وتحويل مسمي الكلية، الى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.





وأضاف أن المجلس الأعلي للجامعات وافق في اجتماعه المنعقد 14 مارس الجاري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، علي تطوير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.





وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الإستراتيجية العربية للتحول الرقمي التي وضعتها جامعة القاهرة واطلقتها بالتعاون مع حكومة أبوظبي وجامعة الدول العربية، كما أنها تمثل إضافة لهذا التخصص النوعي، ونقلة نحو تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم.



