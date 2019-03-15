عمومية الصحفيين: إنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة اليوم الجمعة، على هامش انتخابات التجديد النصفي، على الاقتراح المقدم من بعض الزملاء الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق التأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، ويأتي ذلك المقترح طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.



وتلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة.



وأكدت الجمعية العمومية، التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة اية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.. واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر.



وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع اسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.