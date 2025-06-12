تطور جديد بشأن تنقيب الصومال عن الغاز والنفط

تفقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" بعد إتمامها بنجاح عمليات المسح الزلزالي البحري قبالة سواحل الصومال.

التنقيب عن الغاز في الصومال

وأشاد الرئيس الصومالي من على متن السفينة بهذا الإنجاز، معتبراً إياه خطوةً حاسمةً في جهود الحكومة المتواصلة لاستغلال موارد الصومال الكامنة، بحسب البيان الصادر عن الرئاسة الصومالية.

وقال شيخ محمود،: "يعزز هذا الإنجاز هدفنا المتمثل في تمكين الصومال من الاستفادة الكاملة من موارده الطبيعية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنمية اجتماعية لطالما قادت تركيا، حكومةً وشعباً، مبادراتٍ تُثبت أن الصومال وجهةٌ واعدة للاستثمار".

اتفاق تركيا والصومال

وبدأت سفينة الأبحاث السيزمية التركية أوروتش رئيس، أكتوبر الماضي، أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال، تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.

وتأتي هذه المهمة في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين تركيا والصومال في مارس 2024، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.