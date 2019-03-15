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ديني

خطيب الحرم المكي: الغرور والثقة بالنفس بينهما شعرة و8 فروق.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:05 م
الثقة بالنفس والغرور
الثقة بالنفس والغرور
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن غرور المرء ينطلق من تقدير خاطئ لذاته، فاقدا المعيار الصحيح فيخيل إليه أنه يتمتع بقدرات ليست فيه أصلًا، أو بقدرات وهبه الله إياها لكنه أحال شكرها إلى إعجاب وبطر.

وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالبيت الحرام بمكة المكرمة، أن الإنسان المغرور يندفع الى تصرفات غير مبررة ولا مبنية على أساس صحيح، ومخطئ من يظن أن ذلك من باب الثقة بالنفس؛ لأن الثقة بالنفس خلاف ذلك فهي مبنية على أساس صحيح وتصرفات مبررة؛ إذ ثمة فروق ظاهرة بين الغرور وبين الثقة بالنفس.

وأضاف أن الثقة بالنفس سببها وجود، والغرور سببه نقص أو عدم، والثقة بالنفس اعتزاز بها واطمئنان، والغرور تلبس بكمال وعظمة وهميين، والثقة بالنفس عفوية غير مصطنعة، والغرور اصطناعي تكلفي، والثقة بالنفس تغرس مفهوم التواضع لدى صاحبها، والغرور عكس ذلك.

وتابع: والمحصلة أن الثقة بالنفس سلم إلى الرفعة، والغرور منحدر إلى السقوط بلا شك، مشيرًا إلى أنه بين الثقة بالنفس وبين الغرور شعرة.

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