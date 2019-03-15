الجالية المصرية بإيطاليا تدين الحادث الارهابي بـ نيوزيلندا

أدانت الجالية المصرية فى إيطاليا برئاسة المهندس عادل عامر العمل الارهابى الغاشم الذى وقع صباح اليوم بنيوزيلندا للمصلين الرقع الآمنين.



وقال "عامر" إن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا يفرق بين عرق وجنس ودين، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى لظاهرة الارهاب والتطرف لأنه حان الوقت أن تقف كل حكومات العالم للقضاء على الارهاب والارهابيين الذين يروعون الآمنين.



وتابع أن الجالية المصرية بإيطاليا ترفض بشدة كل أشكال العنف ضد أى إنسان أينما كان معتقده وجنسه ودينه.