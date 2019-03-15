كنزة مرسلي تدين حادث نيوزيلندا: الإرهاب لا جنسية ولا دين له

أدانت المطربة الجزائرية كنزة مرسلي، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في دولة نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، واستنكرته من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر.



وكتبت كنزة مرسلي تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: «حسبي الله ونعم الوكيل ...الإرهاب لا جنسية ولا دين له ... انا لله وانا اليه راجعون ... اللهم ارحمهم برحمتك واشفي الجرحى يارب».



وشهدت كرايست تشيرش بنيوزيلندا هجوما عن طريق إطلاق نار من جانب الإرهابى "برينتون تارانت" على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.



وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة"، وخلف مقتل العديد من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 49 شخصا.