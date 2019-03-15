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حوادث

العثور على جثة شخص بادكو فى ظروف غامضة

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:38 م
العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص بادكو فى ظروف غامضة
جمالات الدمنهورى
لقى شخص مقيم بقرية 6 بدائرة مركز إدكو مصرعه فى ظروف غامضة حيث عثر علي جثته وبها آثار كدمات حول الرقبة مع اتساع بحدقة العين وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوصول المدعو "محمود هيبه مسعود سلطان ٤٣ سنة "جثة هامدة للمستشفى العام وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن المجنى عليه مقيم بقرية 6 بدائرة المركز.

تم العثور على الجثة وبها اتساع ثابت في حدقة العين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود آثار كدمات حول الرقبة وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام  تحت تصرف النيابة.

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