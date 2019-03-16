اقتراح برغبة في التوقيع على بروتوكول الاتحاد الأفريقي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان باقتراح برغبة، لتوقيع مصر على بروتوكول الاتحاد الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ردت عليه بأنها تقوم بدراسة الأمر، إلا أنها لم تصدر قرارًا بعد.



وناشد عضو البرلمان بضرورة دراسة الأمر سريعا والتوقيع على البروتوكول، لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.