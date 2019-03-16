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اقتصاد

14.5 %انخفاضا في صادرات الفواكه خلال ديسمبر الماضي

السبت 16/مارس/2019 - 03:31 ص
الفواكه
الفواكه
آية الجارحي
انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 15.7 % ، أسمدة بنسبة 14.8 ٪ فواكه طازجه بنسبة 2.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 12.2٪)، حسب اخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 9.0 ٪ حيث بلغـت 6.44 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2018 مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، سيارات ركوب بنسبة 28.7 ٪، لدائن بأشكالها الاولية"بلاستيك" بنسبة 7.4 ٪ أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 24.3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.4٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 28.2 ٪, قمح بنسبة 1.1 ٪، لحوم بنسبة 14.4 ٪ ، البترول الخام بنسبة 46.8 ٪).

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