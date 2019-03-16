أفراح البلد تشارك حفل زفاف محمد ودينا ببني سويف.. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة شارك "أفراح البلد"، احتفال عائلتي "الهرايدة والكرادسة" بمنشية ناصر بالفشن جنوب بني سويف.



بحفل عقد قران وزفاف محمد علي على جميلة الجميلات "دنيا بدوي" على عبدالله وذلك بإحدي القاعات الكبري بمدينة الفشن.



حضر الحفل لفيف من السياسيين والإعلاميين والتنفيذيين بمركز الفشن وأهالي وأصدقاء وجيران العروسين.



ومشاركة من "صدى البلد" ننشر صور حفل الزفاف "مجانا" مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة للعروسين.









