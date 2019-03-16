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إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:08 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هاني حسين
كشفت الفنانة إلهام شاهين، سر توقفها عن السهر خارج المنزل، قائلة: "لما نسهر برا بيبقي في معجبين وتصوير كثير ولا أستطيع الإستمتاع بالخروج مع أصدقائي".

وأضافت" شاهين" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي"، قائلة: "ساعات كتير بحب اخرج مع اصحابي ولكنني مبعرفش بسبب المعجبين، وانا لا استطيع رفض طلب أي معجب بإلتقاط صورة معي ".

وتابعت: "فقدنا الحرية الشخصية ولا نستمتع بالحياة الشخصية كأي مواطن عادي، ولكن في المنزل نستطيع أن نحظى بحريتنا الشخصية".

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