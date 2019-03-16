كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن هناك احتقان واضح بين إداراتي النادي الأهلي والزمالك وهما الأكبر شعبية في مصر والوطن والعربي والشرق الأوسط.



وتابع كريم حسن شحاته، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تأثير المسؤول في الأندية الشعبية يكون قوي على جماهير النادي العريض التي تبلغ ملايين المشجعين.



وكشف كريم حسن شحاته أن الجماهير هي المتلقي لأفعال وأقوال جميع المسئولين في منظومة كرة القدم.



