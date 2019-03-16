خالد سليم: مبوظ الدايت بقالي 3 شهور.. فيديو

قال الفنان خالد سليم، إنه تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكان حريصا دائما على المشاركة في حفلات الجامعة، وأول ظهور له كانت في قناة النيل للمنوعات بأحد البرامج، ومن هنا جاءت بدايته الفنية.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، بفضائية on e، اليوم الجمعة، أن الوسط الموسيقي والفني يحمل بعض من الأنانية بين المطربين وبعضهم البعض.



