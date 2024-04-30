تعهدات لإتمام الاتفاقية.. بايدن يكشف تفاصيل اتصاله مع الرئيس السيسي وأمير قطر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمس الاثنين.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة إكس، إن الاتصالان جاءا لمناقشة التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسري.

وشدد بايدن على أن واشنطن ستبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والتي أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.

كما تم التشديد، خلال الاتصال، على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.