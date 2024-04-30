سفير الكويت يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والأمير مشعل الجابر الصباح.. فيديو

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إن زيارة الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى مصر اليوم، هي الأولى له بعد أن تولى الحكم في البلاد، موضحا أن أمير البلاد استعرض مع الرئيس السيسي كافة القضايا المشتركة وذات الصلة وقضايا المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف السفير الكويتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توافقا مصريا كويتيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الزعيمين المصري والكويتي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إلى أن الرئيس السيسي اطلع الأمير الكويت على جهود مصر من أجل وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما تم التباحث حول العديد من المفات منها اليمن وليبيا واستكمال مسيرة العملية السياسية والانتخابات ومجمل الملفات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وتابع السفير الكويتي بالقاهرة، أن الشيخ مشعل الجابر أمير دولة الكويت أكد وقوفه بجانب مصر في الحفاظ على حقها في ماء نهر النيل، مؤكدا أن أمير الكويت أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، كما تم الحديث عن استهداف الحوثيين للسفن وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ولفت السفير الكويتي، إلى أن المباحثات ناقشت تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين في الفترات المقبلة، موضحا أن هناك استثمارات كويتية تقدر بـ 10 مليارات دولار في القطاع الخاص و15 مليار دولار في قطاع الحكومي وهي استثمارات ناجحة.

ونوه السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، بأن الجانبين تحدثا بعمق عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن مصر باتت جاذبة للاستثمار العربي والخليجي قائلا:"وده شيئ يفرحنا".

