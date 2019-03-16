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أخبار العالم

مادورو يعلن تشكيل هيئة لمراقبة البنية التحتية في فنزويلا

السبت 16/مارس/2019 - 08:56 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أياما عدة.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم السبت عن مادورو قوله إن الفريق المكلف ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدات.

وكان مادورو قد اتهم في وقت سابق الولايات المتحدة مجددا بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء، ووصفه بـ "العمل الإرهابي".

يذكر أن 23 إقليما من أقاليم فنزويلا تعرضوا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

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