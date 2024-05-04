حماس: الأمور تبدو جيدة والصفقة تعتمد على تقديم إسرائيل ما هو مطلوب

أكد مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس لوكالة “رويترز”، اليوم السبت، أن الفريق المفاوض للحركة وصل إلى القاهرة لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأعرب المسؤول المطلع على جهود الوساطة للتوصل إلى الاتفاق عن تفاؤل حذر، قائلا إن "الأمور تبدو أفضل هذه المرة، لكن الاتفاق المطروح يعتمد على تقديم إسرائيل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله: النتائج اليوم ستكون مختلفة، لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن العديد من النقاط، ولم يتبق سوى القليل منها".

وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم السبت، أنهم لم يتلقوا ردا من حماس حتى الآن على المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه سيتم بحث رد الحركة في مجلس الحرب فور وصوله.

ورفض جانتس على المستوى السياسي الإدلاء بأي تصريحات حتى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.

كما رفض جانتس التصريحات بالقيام بعملية رفح حتى لو تم التوصل لاتفاق الهدنة.