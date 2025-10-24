قفزة في حركة الركاب.. المطارات المصرية تستقبل 22 مليون مسافر خلال 10 أشهر

شهدت المطارات المصرية، خلال العام الجاري 2025، ارتفاعًا ملحوظا في حركة الركاب والطائرات أيضا مقارنة بالعام المنتهي 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 17% في عدد الركاب و15% في عدد الرحلات الجوية، يأتي ذلك بحسب بيانات رسمية أعلنتها وزارة الطيران المصرية.

17% زيادة في حركة الركاب بالمطارات المصرية

يعكس هذا التعافي في قطاع الطيران الدور الحيوي الذي يلعبه هذا في دعم حركة السياحة والاقتصاد الوطني.

المطارات المصرية

بحسب الإحصائيات، التي أصدرتها وزارة الطيران، فإنه بلغ إجمالي عدد الركاب بمطارات الجمهورية نحو 21,783,082 راكبًا خلال الفترة من يناير وحتى 18 أكتوبر 2025، مقارنة بـ 18,611,315 راكبًا خلال نفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى 162,076 رحلة مقابل 140,959 رحلة العام الماضي.

مطار الغردقة في صدارة النمو

وجاءت المطارات الإقليمية في طليعة النمو، حيث تصدر مطار الغردقة الدولي المشهد بعدد ركاب تجاوز 8.8 مليون راكب، يليه مطار شرم الشيخ الدولي الذي حقق نسبة نمو بلغت 28% في حركة الركاب.

● وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء للمطارات الإقليمية:

– مطار الأقصر الدولي: نمو بنسبة 21% في عدد الركاب، مع زيادة في عدد الرحلات إلى 10,805.

– مطار أسوان الدولي: زيادة بنسبة 24% في عدد الركاب و26% في عدد الرحلات.

– مطار أبو سمبل: ارتفاع بنسبة 33% في حركة الركاب و29% في الرحلات.

– مطار أسيوط الدولي: قفزة بنسبة 66% في عدد الركاب و95% في الرحلات، وهو من أعلى معدلات النمو.

