مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
ديني

نصائح للاستيقاظ لصلاة الفجر.. 4 خطوات سهلة تضمن الانتظام والبركة

عبد الرحمن محمد

قدم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد المسلم على المواظبة على صلاة الفجر بسهولة، مؤكدًا أن الاستيقاظ لهذه الصلاة العظيمة يحتاج إلى صدق النية والاستعانة بالله قبل أي وسيلة مادية.

وأوضح الشيخ أن أول وأهم خطوة هي النية الصادقة، فهي أساس التوفيق الإلهي، مشيرًا إلى قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»

ودعا المسلم أن يهيئ نفسه قبل النوم بالدعاء قائلًا: «اللهم أيقظني لصلاة الفجر، اللهم اجعل هذه الصلاة أحبّ إليّ من النوم»، فهذه النية الخالصة تفتح باب العون الإلهي وتمنح العبد طاقة للاستيقاظ في وقتها.

وبيّن أن النوم على طهارة يمثل الخطوة الثانية، موضحًا أهمية الوضوء قبل النوم وقراءة الأذكار المأثورة وسور: آية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، لأن هذه الأذكار تبعث السكينة في النفس وتُهيئ القلب للاستيقاظ بسهولة دون كسل.

أما الخطوة الثالثة فهي تجنب السهر، إذ أشار الشيخ محمد كمال إلى أن البقاء لساعات متأخرة أمام الإنترنت أو الهاتف يرهق الجسد والعقل معًا، فيصعب القيام لصلاة الفجر، مؤكدًا أن النوم المبكر هو سر النشاط والانتظام في أداء الصلاة.

وأضاف أن الخطوة الرابعة والأخيرة تكمن في وضع المنبه بعيدًا عن السرير، بحيث يضطر النائم إلى النهوض لإغلاقه، لافتًا إلى وجود تطبيقات حديثة لا تتوقف إلا بعد تنفيذ مهام بسيطة، ما يجعل الشخص يقظًا تمامًا عند الاستيقاظ.

وختم أمين الفتوى حديثه مؤكدًا أن من صدق في نيته واستعان بالله، أعانه الله على صلاة الفجر، وكتب له الأجر العظيم، فهو في ذمة الله حتى يمسي، مبيّنًا أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة هو بداية طريق الانتظام في العبادة والسكينة في الحياة.


 

صلاة الفجر الإفتاء النية الصادقة النية الخالصة

