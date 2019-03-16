تعرف على الدفع الإلكتروني ومميزاته.. خدمات

أصبح مصطلح الدفع الإلكتروني هو حديث الساعة في الآونة الأخيرة، فهو يتطور بشكل كبير وملحوظ، وقد اجتاح هذا المجال السوق بكل بشكل كبير بسبب الامتيازات المبهرة التي تقدمها التجارة الإلكترونية من سهولة وأمان وغيرها من الامتيازات الأخرى، فخلال الـ 15 سنة الماضية تغير التسوق عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني من مجرد كونه قيمة مضافة إلي قيمة أساسية، وقد ساعد نمو متاجر التجزئة الكبرى والمتاجر المتخصصة في هذا التحول، وأصبحت التجارة الإلكترونية متوفرة للجميع من خلال الدفع الإلكتروني.



ما هو الدفع الإلكتروني؟

هو إحدى طرق سداد ودفع كل التزاماتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إلكترونيا، وهو أيضا عبارة عن نظام تقدّمه المؤسسات المالية، والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكترونيّ آمنة وسهلة، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين، التي تجعل جميع الحركات المالية تتم فى سرية تامة، لضمان الحماية والأمان للمستخدم، حيث ان نظام الدفع الإلكتروني قد ظهر بالتزامن مع ظهور التجارة الإلكترونية، لذلك تعتبر ذات علاقة وثيقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تكمل إجراءاتها الإلكترونية من بيع وشراء.



ما هى مميزات نظام الدفع الإلكتروني؟

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• تسهيل وتيسير عملية الشراء والتعاملات المالية لمستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني بشكل آمن.



• سهولة التعامل من خلال الموبيل بدلًا من حمل النقود النقدية.



• يساعد نظام الدفع الإلكتروني البنوك على تحقيق أرباح كبيرة بسبب الرسوم، الفوائد والغرامات المالية التى تفرضها على بطاقات الائتمان.



• يضمن التاجر جميع حقوقه عند إتمام العملية، وهذا بالتالي سيؤدى إلى ارتفاع نسبة المبيعات لديه.



ما هي الشروط الواجب توافرها في منصات الدفع؟

توفير الأمان اللازم لنقل المال عبر منصات الدفع الإلكتروني.



يجب أن تتميز بسهولة الربط مع المتاجر الإلكترونية المختلفة.



يجب أن تتوفر ميزة التسوق من خلال استخدام الهاتف الذكي.



وجود ميزة الدفع بالعملات المختلفة.



يجب أن تتميز بعدم وجود أي رسوم إضافية خفية عن العميل.



ما هى وسائل الدفع الإلكتروني؟

Prepaid Cards

بطاقات الدفع المسبق (Prepaid Cards): وهي عبارة عن بطاقات تستطيع من خلالها أن تدفع أو تسحب الأموال النقدية، وتصدر هذه البطاقات من المؤسسات أو الشركات أو البنوك مما يسهل لحامليها أو مستخدميها بأن يقوموا بعمليه الشراء على ذمة مصدرها، وهناك عدة أنواع منها (Credit card) والـ (Debit card) والـ (Prepaid card) وغيرهم من الأنواع.



تتميز بطاقة الدفع الـprepaid بعدة مميزات منها: أن المستخدم يستطيع إيداع مبلغ محدد من المال في الحساب الخاص به بالبطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، وعندما يقوم المستخدم بأي عملية شراء باستعمال هذه البطاقة سيخصم البنك المبلغ من الرصيد الائتماني المتوفر.



ومن المميزات الأخرى لبطاقة الائتمان مسبقة الدفع أنها تعتبر أكثر أمانًا لصاحبها ممن يحمل مبلغ مالي، فهي بذلك توفر التأمين على المشتريات والتأمين على الحالات الطارئة وحجز الفنادق، كما أن البنك يستفيد أيضا من هذه العمليات التى تتم باستخدام البطاقة فيحصل على عمولة لقاء كل عملية.



ومن أهم وسائل الدفع الإلكتروني:

• المواقع الإلكترونية (Electronic Websites): تعتبر المواقع الإلكترونية من أهم وسائل الدفع الإلكتروني؛ لأنها تلعب دور الوسيط بين الذي يقوم بالشراء والتاجر ويفضله الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي لسهولة شراء أي منتج من خلال الإنترنت.



• الحوالات المصرفية (Bank Transfers): استخدمت مؤخرًا هذه الميزة بعدما أتاحتها معظم البنوك كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني واستغنى بها كثير من العملاء والأشخاص؛ لأنها سهلت عمليات تحويل الأموال فأصبح بإمكانك تحويل مبلغ معين إلى أي جهة مسئولة للشراء أو تحويل مبلغ معين لشخص آخر باستخدام نفس البنك أو من بنك لبنك آخر أو حتى من بنك الى بنك آخر في دولة أخرى.



• شركات التحويل (Conversion Companies): هي عبارة عن خدمة دفع إلكتروني سريعة، تُتيح للمستفيد استلام الدفعات الماليّة من خلال خدمة تحويل المال العالمية عن طريق تحصيل الأموال من الوكيل المحلّي للشركات العالمية، كما تُوفّر هذه الشركات حريّة اختيار الدفع النقدي بأيّ عملة.



• شركات الموبايل للتحويل (Conversion Mobile Companies): تعمل هذه الشركات بأحدث طريقة في مجال الدفع عن طريق الإنترنت، وتعتمد هذه الشركات على برامج معينة خاصة بها يتم إنشاؤها وتطويرها في مواقعهم المخصصة، التي تتميز بالسهولة في التحويل، فيمكنك تحويل مبلغ معين من دولة إلى دولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك للتحويل، فقط تعمد على هاتفك أو تستخدم التطبيق من على جهازك، وهناك شركات كبيرة في هذا المجال.



ما هى أنظمة الدفع الإلكتروني؟

• الدفع عن طريق POS) Point of Sale)



• عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM’s)



• الدفع عن طريق الإنترنت

