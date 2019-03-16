قتلوهم وهما بيصلوا.. أشرس هجمات إرهابية على دور العبادة حول العالم في 10 سنوات.. 30 واقعة منها 3 حوادث في مصر و4 في السعودية.. ومذبحة المسجدين في نيوزيلندا الأكثر دموية

في 10 سنوات فقط..

- مصر تعرضت لـ 3 هجمات شرسة.. أكثرها مأساوية حادث مسجد بئر العبد

- 4 هجمات انتحارية تهز الولايات المتحدة الامريكية

- 3 هجمات استهدفت مساجد شرق السعودية.. والأمن يحبط واحدة



هز حادث مجزرة نيوزيلندا والذي وقع امس الجمعة العالم، نظرا لبشاعته ووحشية مرتكبه الذي استهدف المسلمين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش وهم عزل يقيمون شعائرهم، حصد ارواحهم برشاش متعدد الطلقات معدل دون ان يفرق بين كبير وصغير.



وفتح الحادث البشع ملف استُهداف دور العبادة في جميع أنحاء العالم، على يد المتطرفين الجبناء، وهي الحوادث التي زاد معدلها بكثرة في الآونة الأخيرة، وفيما يلي نرصد أشرس الهجمات المميتة التي وقعت على مدى العقد الماضي:



16 يوليو 2010: جماعة جند الله تقتل 27 شخصا وتجرح 270 بعد أن نفذت هجومًا انتحاريًا مزدوجًا على مسجد شيعي جنوب شرق إيران.



31 أكتوبر 2010: مسلحون من تنظيم القاعدة في العراق يهاجمون كنيسة سيدة الخلاص الكاثوليكية في بغداد خلال قداس ليلة الأحد، ما أسفر عن مقتل 58 شخصًا في أعنف هجوم استهدف المسيحيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 هناك، وتحول تنظيم القاعدة في العراق فيما بعد إلى تنظيم داعش الإرهابي.



15 ديسمبر 2010: قام انتحاريان من جماعة جند الله السنية المتطرفة بتفجير نفسيهما بالقرب من مسجد في جنوب شرق إيران، بمن فيهم ستة من قادة الحرس الثوري.



5 أغسطس، 2012: مقتل ستة أعضاء في معبد السيخ في ويسكونسن، في أوك كريك، تم إطلاق النار عليهم من قبل عرقي أبيض يدعى ويد مايكل بيدج، قتل نفسه لاحقًا.



18 نوفمبر 2014: قتل أربعة من المصلين اليهود وضابط شرطة إسرائيلي في هجوم على كنيس يهودي في القدس.



30 يناير 2015: مقتل 71 شخصًا في تفجير انتحاري في مسجد شيعي في بلدة شيكاربور الباكستانية.



20 مارس 2015: مهاجمو تنظيم داعش يهاجمون مسجدين في العاصمة اليمنية، ويطلقون تفجيرات وحشية قتلت 137 شخصًا أثناء الصلاة



22 مايو 2015 تفجير مسجد الإمام علي في بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية إثر تفجير انتحاري وقع أثناء أداء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا و102 جريح



في 29 مايو 2015 تفجير جامع الإمام الحسين في مدينة الدمام شرق السعودية



17 يونيو 2015: مقتل تسعة من المصلين، بما في ذلك القس، على يد المتطرف ديلان روف، وهو عنصري أبيض يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن صلى معهم في كنيسة تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وأدين روف بتهمة جرائم الكراهية والقتل وحُكم عليه بالإعدام.



6 أغسطس 2015 تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها جنوب السعودية، أسفر عن مقتل 15 شخصا وهم: 5 رجال أمن من قوات الطوارئ، و6 متدربون بالدورات الخاصة بأعمال الحج، و4 عمال بنجاليين



24 سبتمبر 2015: مهاجم انتحاري يفجر مسجد في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون، ما أسفر عن مقتل 25 من المصلين خلال صلاة عيد الأضحى.



23 اغسطس 2016 احباط قوات الامن السعودية محاولة تفجير مسجد المصطفى في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف بإطلاق النار على انتحاري باكستاني حاول تفجير عبوة ناسفة



12 نوفمبر 2016: قتل مهاجم انتحاري من داعش أكثر من 50 في مزار شاه نوراني في مقاطعة بلوخستان الباكستانية.



11 ديسمبر 2016: هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية القديس مرقس، مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديمة في مصر، أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.



29 يناير 2017: قتل مسلح ستة رجال أثناء صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك في كندا، وأقر منفذ الهجوم الإرهابي الكسندر بيسونيت بأنه مذنب في جرائم القتل من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بالسجن 40 عامًا قبل أن يصبح مؤهلًا للإفراج المشروط.



16 فبراير، 2017: فجر مهاجم انتحاري صدرية ناسفة بين المصلين عند مزار لال شهباز قلندار في مقاطعة السند الباكستانية، ما أسفر عن مقتل 98.



9 أبريل 2017: تفجيران انتحاريان استهدفا كنائس في مدينة الإسكندرية ما أسفر عن مقتل 45 شخصًا على الأقل.



15 يونيو 2017: قتل مهاجم انتحاري أربعة أشخاص في مسجد شيعي في العاصمة الأفغانية كابول. من بين القتلى زعيم الهزارة العرقية في أفغانستان ، ومعظمهم من المسلمين الشيعة.



1 أغسطس ، 2017: هجوم انتحاري على أكبر مسجد شيعي في مقاطعة هيرات غرب أفغانستان، وفتح الارهابي منفذ الحادث النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه، ما أدى إلى مقتل 90 شخصًا على الأقل، وأصيب المئات في الهجوم الذي وقع أثناء صلاة العشاء.



25 أغسطس، 2017: مسلحون يقتحمون مسجدًا شيعيًا مكتظًا في كابول أثناء صلاة الجمعة، ينتهي الهجوم بمقتل ما لا يقل عن 28 من المصلين وإصابة 50 آخرين، العديد منهم من الأطفال، واثنان من المهاجمين قاموا بتفجير أنفسهم وقتل اثنان آخران برصاص قوات الأمن الأفغانية.



29 سبتمبر 2017: مهاجم انتحاري يفجر نفسه خارج مسجد شيعي في كابول، ما أسفر عن مقتل خمسة، ووقع الهجوم بينما كان المصلون يغادرون المسجد بعد صلاة الجمعة.



20 أكتوبر 2017: أعلن تنظيم داعش الارهابي عن مسئوليته عن هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 31 شخصًا وجرح 29 شخصًا في مسجد شيعي في كابول.



5 نوفمبر 2017: ديفين كيلي، 26 عامًا، ترتدي ملابس سوداء على الطراز التكتيكي ومسلحة بسلاح هجومي، فتحت النار على الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينجز، بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة نحو 20 آخرين.



24 نوفمبر 2017: قتل إرهابيون نحو 311 من المصلين في هجوم على مسجد بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء وصنف الحادث كأكثر الهجمات الإرهابية دموية في مصر.



17 ديسمبر 2017: هجوم تنظيم داعش على كنيسة في مدينة كويتا الباكستانية يسفر عن مقتل 16 شخصًا.



3 أغسطس 2018: هاجم مفجرون انتحاريون يرتدون البرقع مسجدًا شيعيًا شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.



27 أكتوبر 2018: دخل رجل مسلح يُعتقد أنه قام بإثارة الخطابات المعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي كنيس «شجرة الحياة» في بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفتح النار على المصلين ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة ستة منهم أربعة من ضباط الشرطة.



27 يناير 2019: فجر انتحاريان قنبلتين خلال قداس في كاتدرائية الروم الكاثوليك في جزيرة جولو ذات الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل 23 وإصابة نحو 100 آخرين.



15 مارس 2019 مقتل 53 شخصا واصابة نحو 50 آخرين في هجوم بمدفع متعدد الطلقات معدل على مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا نفذه مواطن استرالي الجنسية من أصل بريطاني ينتمي الى جماعات اليمين المتطرف والقوميين البيض في كارثة صنفت على انها الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا.