القوى العاملة: مبادرة حماية تستهدف حماية العمالة غير المنتظمة..صور

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم، أن مبادرة "حماية" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة تهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليون يتم حصر أعدادهم.



أضاف الوزير أن قانون العمل الجديد الذى يجرى مناقشته داخل مجلس النواب يساهم بشكل كبير فى استقرار العمالة فى القطاع الخاص وتوفير سبل حماية لهم من الفصل الغير مبرر وسيشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص.



أكد الوزير أن الدولة نفذت 8 آلاف مشروع بتكلفة 1.5 تريليون، وتستهدف استكمال 15.300 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 3.4 تريليون جنيه للوصول إلى المحور الخاص بالتنمية المستدامة بحلول 2030 حتى نحقق النمو الاقتصادى.

