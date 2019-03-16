ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. معركة شرسة بين ثعبان شديد السمية وأفعى ضخمة والوليمة فأر

السبت 16/مارس/2019 - 09:09 م
صدى البلد
أحمد شريف
تحوّل شجار بين ثعبان "بني" شرقي، وأفعى ضخمة إلى معركة مميتة بسبب المنافسة على التهام فأر.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، جيسيكا ماس من مولجوي ، فى أستراليا ، كانت تتفقد ضوضاء عالية قادمة من سقيفة الفناء الخلفي لمنزلها ، لتتفاجئ بمشهد عنيف لحظة دخولها الفناء ، حيث لاحظت وجود ثعبان بني يمتد لمسافة 16 قدمًا تقريبًا نحو عش الفئران وأمامه ثعبان آخر يحمل فأرا بفمه.

وأوضح الفيديو التفاف الافعى الضخمة حول الثعبان الصغير، لمدة نصف ساعة، قبل أن يتحرر من قبضة الثعبان الضخم ، وظل يقاوم حتى انتهى الأمر إلى التهامه من قبل الثعبان العملاق، رغم شدة سمية الثعبان البني الصغير.

ترشيحاتنا

شاب يضرب نائبا أستراليا دافع عن سفاح نيوزيلندا ببيضة في رأسه.. فيديو

شاهد.. رشاقة ومرونة ياسمين صبري داخل صالة الجيم

فيسبوك ملطخ بدماء الأبرياء...الأسبوع الأسوأ في حياة مارك زوكربيرج

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

وائل جمعة يهنئ جماهير الاهلى بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الابطال

أحمد موسى يكشف سبب عدم تصفية منفذ حادث مسجد نيوزيلندا.. فيديو

وائل جمعة يكشف عن أفضل ما في الأهلي بعد ثلاثية شبيبة الساورة

الأهلي يضرب شبيبة الساورة بثنائية مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو

فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ الزمالك بعد فوز الاهلى على شبيبة الساورة

توفيق عكاشة: هذا الرئيس سبب فرقة العرب خلال 40 سنة.. فيديو

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟