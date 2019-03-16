شاهد.. معركة شرسة بين ثعبان شديد السمية وأفعى ضخمة والوليمة فأر

تحوّل شجار بين ثعبان "بني" شرقي، وأفعى ضخمة إلى معركة مميتة بسبب المنافسة على التهام فأر.





وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، جيسيكا ماس من مولجوي ، فى أستراليا ، كانت تتفقد ضوضاء عالية قادمة من سقيفة الفناء الخلفي لمنزلها ، لتتفاجئ بمشهد عنيف لحظة دخولها الفناء ، حيث لاحظت وجود ثعبان بني يمتد لمسافة 16 قدمًا تقريبًا نحو عش الفئران وأمامه ثعبان آخر يحمل فأرا بفمه.





وأوضح الفيديو التفاف الافعى الضخمة حول الثعبان الصغير، لمدة نصف ساعة، قبل أن يتحرر من قبضة الثعبان الضخم ، وظل يقاوم حتى انتهى الأمر إلى التهامه من قبل الثعبان العملاق، رغم شدة سمية الثعبان البني الصغير.