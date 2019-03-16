عمرو أديب عن تظاهرات السترات الصفراء: جابوا أشهر المحلات الأرض.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، علي الاشتباكات وأعمال التخريب في تظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، قائلا: «للأسبوع الـ18 تنزل السترات الصفراء في شوارع فرنسا».



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «18 أسبوع، أسبوع ينطح أسبوع، وفي الأسبوع دا نزل 5 آلاف شخص، منهم 1500 مخرب، والنهاردة البوليس الفرنسي كان بيجري وراهم ومعرفوش يمنعوهم».



وتابع: «المتظاهرون كسروا كل حاجه، وكل المحلات الشهيرة والكبيرة تم تكسيرها ونهبها النهاردة، وجابوا أشهر المحلات الأرض».



