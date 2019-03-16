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عمرو أديب عن تظاهرات السترات الصفراء: جابوا أشهر المحلات الأرض.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 11:57 م
السترات الصفراء
السترات الصفراء
محمد القاضي
علق الإعلامي عمرو أديب، علي الاشتباكات وأعمال التخريب في تظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، قائلا: «للأسبوع الـ18 تنزل السترات الصفراء في شوارع فرنسا».

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «18 أسبوع، أسبوع ينطح أسبوع، وفي الأسبوع دا نزل 5 آلاف شخص، منهم 1500 مخرب، والنهاردة البوليس الفرنسي كان بيجري وراهم ومعرفوش يمنعوهم».

وتابع: «المتظاهرون كسروا كل حاجه، وكل المحلات الشهيرة والكبيرة تم تكسيرها ونهبها النهاردة، وجابوا أشهر المحلات الأرض».

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