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أخبار العالم

أكبر شبكات البث التليفزيوني فى نيوزيلندا تشطب محطة أسترالية بسبب الاعتداء على المسجدين

الأحد 17/مارس/2019 - 01:55 ص
سكاى نيوز استراليا
سكاى نيوز استراليا
أ ش أ
قررت مؤسسة "سكاى نيتورك تليفيجن" أكبر شبكة للبث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية فى نيوزيلندا - استبعاد محطة " سكاى نيوز استراليا "من منصاتها بعد قيام الأخيرة، أمس الأول الجمعة، ببث مشاهد مصورة حية للاعتداء المسلح على المسجدين، والذى أسفر عن مصرع 49 شخصا وجرح 42 آخرين.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية الليلة، أن المسئولين فى " سكاى نيتورك تليفيجن " أكدوا فى تدوينة عبر موقع تويتر أن الشبكة تقف إلى جانب المواطنين النيوزيلنديين، وأنها أقدمت على اتخاذ هذا القرار برفع محطة "سكاى نيوز أستراليا" من منصاتها، إلى أن تتأكد وبشكل يقينى قاطع من أن المشاهد المصورة لتلك الأحداث المؤسفة الحزينة التى وقعت أمس لن تحظى بالمشاركة أو التتبع ".

كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قامت بتفقد موقع الحادث الإرهابى، وتعهدت فى وقت لاحق اليوم بإجراء تعديلات فى قوانين حيازة السلاح فى نيوزيلندا ردا على هذا الحادث الغادر.

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