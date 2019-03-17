أسعار العملات العربية اليوم الأحد 17 مارس 2019

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 17 مارس 2019، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.62 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدينار الكويتى 57.02 جنيه للشراء و57.49 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.71 جنيه للشراء 4.75 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال العمانى 45 جنيها للشراء و 45.34 جنيه للبيع.